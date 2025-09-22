Ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου είναι “Το Πρόσωπο της Εβδομάδας”

Ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου, Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας και Πρόεδρος της Ένωσης Σπάρτης Μικρά Ασίας, συγγραφέας και ερευνητής, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας» στη Φωνή της Ελλάδας αυτή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025,στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

O κ. Χριστοδούλου έχει γράψει δέκα ιστορικά βιβλία και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Στην εκπομπή μιλάει για την Προκυμαία της Σμύρνης, και συγκεκριμένα για τις σκοτεινές μέρες της, τον Σεπτέμβριο του 1922, όπου η φρίκη και η βία συνάντησαν τον θάνατο και την καταστροφή.

Στη συζήτηση με τον καλεσμένο εστιάζουμε σε δύο πρόσωπα: στον Αμερικανό πρόξενο Τζωρτζ Χόρτον που ως αυτόπτης μάρτυρας καταγράφει τα τραγικά γεγονότα στο βιβλίο του «Η Μάστιγα της Ασίας» και στον Αμερικανό πάστορα Έιζα Τζέννιγκς που με τόλμη και θάρρος, δυσανάλογο της σωματικής του διάπλασης και της επιβαρυμένης υγείας του, δεν εγκαταλείπει την προκυμαία και καταφέρνει να σώσει χιλιάδες Έλληνες από βέβαιο θάνατο. Ο ένας γράφει την ιστορία με συγκλονιστικές μαρτυρίες και ο άλλος δεν μένει απλός θεατής της ιστορίας και καταφέρνει την τελευταία στιγμή να σώσει χιλιάδες Έλληνες από τη μοιραία προκυμαία

Επιμέλεια - παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert “