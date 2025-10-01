Ο καινούριος δίσκος του Απόστολου Ρίζου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

H Αντέλμα αυτό το Σάββατο 04 Οκτωβρίου στις 17:00, παρουσιάζει τον καινούριο δίσκο του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Απόστολου Ρίζου με τον τίτλο “Ασκήσεις Τρυφερότητας”.

“Η τρυφερότητα, είναι ένα πολύ επαναστατικό συναίσθημα" – λέει ο Απόστολος σχετικά με τον τίτλο του album. “Σε έναν κόσμο που μας μαθαίνει να είμαστε σκληροί, λειτουργεί ως πράξη αντίστασης, ως ένας τρόπος να σταθούμε με αλήθεια ο ένας απέναντι από τον άλλο, αλλά και απέναντι στον εαυτό μας.”

Ο Στάθης Δρογώσης θα φιλοξενήσει στο στούντιο του Δεύτερου τον τραγουδοποιό και θα μιλήσουν για την τρυφερότητα της τέχνης και για τα καινούρια τραγούδια του Απόστολου. Θα υπάρχει κάπου κοντά τους μια κιθάρα... και μια έκπληξη!

Τραγούδια τρυφερά πολύ στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στην Αντέλμα!

Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7