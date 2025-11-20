Ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Σταύρος Λάντσιας στη “Δική μας Πόλη”

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00-13:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει τον Σταύρο Λάντσια.

Ο σπουδαίος συνθέτης, πιανίστας και ενορχηστρωτής θα μιλήσει για τις σημαντικές δουλειές του στη δισκογραφία, την τηλεόραση και το θέατρο, για τις πολλές και πετυχημένες συμμετοχές του σε θεατρικά μιούζικαλ ("Μερικοί το προτιμούν καυτό", “West Side Story”) αλλά και για τις βραβεύσεις του και τις συμμετοχές του ως διευθυντής ορχήστρας.

Ο φιλοξενούμενος θα μιλήσει ακόμη για τις συνεργασίες του με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες (Διονύσης Σαββόπουλος, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος Νταλάρας κ.α.). Θα μας πει για το καινούργιο του άλμπουμ που κυκλοφορεί σε CD και βινύλιο με τίτλο "Waving Hands", μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο "My Ennio Morricone”.

Με αφορμή την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, για την οποία βασική πηγή έμπνευσης αποτελεί η γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του, ο Λάντσιας θα μιλήσει για την πατρότητα ως δημιουργική εμπειρία και τη σύνδεση της μουσικής με τις ξεχωριστές, μικρές και μεγάλες καθημερινές στιγμές.

Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με έναν καλλιτέχνη που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο στον μουσικό μας κόσμο.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη 01:00-02:00 το πρωί.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr · Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert