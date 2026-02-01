Ο καθηγητής Απόστολος Κατσίκης στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων

Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του νέου του συγγραφικού έργου, ο Παναγιώτης Τζόκας φιλοξενεί ζωντανά στο στούντιο τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Απόστολο Κατσίκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, το νέο του βιβλίο με τίτλο: «ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Γεωλογία, Γεωγραφία, Περιβάλλον». Πρόκειται για μία ενδελεχή επιστημονική προσέγγιση που φωτίζει την παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής, αναλύει τα μοναδικά γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά και αναδεικνύει την περιβαλλοντική ταυτότητα της Λίμνης Παμβώτιδας.

Με αφετηρία τη μακρόχρονη πορεία του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το «Εργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», ο Απόστολος Κατσίκης έρχεται να ξεδιπλώσει το συνολικό επιστημονικό του έργο, προσφέροντας μια βαθιά κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος που μας περιβάλλει.



ΠΡΟΣΩΠΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ: εκτάκτως αυτήν την Δευτέρα 02.02 στις 12:00, στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων.

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTεcho.

