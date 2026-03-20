Ο καθηγητής Γιάννης Θεοτοκάς στη Φωνή της Ελλάδας

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 08:00 ώρα Ελλάδας, η “Βάρδια Σαββάτου¨, η δίωρη, Σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας “Καλές Θάλασσες” με τον Αντώνη Καραγιαννάκη φιλοξενεί τον καθηγητή Γιάννη Θεοτοκά, πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ερευνητή και συγγραφέα.

Με την ευκαιρία της 4ης εμπλουτισμένης έκδοσης του βιβλίου του με τίτλο «Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων» από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, ένα βιβλίο κόσμημα για όσους ασχολούνται με τον χώρο της ναυτιλίας - ή βρίσκονται σε αυτόν-, ο κ. Θεοτοκάς επισκέπτεται το στούντιο της ΕΡΤ για μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη - συζήτηση για τη ναυτιλία, τη σχέση του με τη θάλασσα και τα βαπόρια, την αγαπημένη του Χίο, τη ναυτική εκπαίδευση, τη δομή - οργάνωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον χώρο αυτό.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 08:00 το βράδυ.

