O Κωνσταντίνος Τσάβαλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:30
Ο Κωνσταντίνος Τσάβαλος συνομιλεί με τον Μιχάλη Γελασάκη στις “Αδέσποτες Νότες” για το βιβλίο του “Αέρας Πεχλιβάνης” όπου καταγράφει την προφορική ιστορία του δίσκου “Βραχνός Προφήτης”, του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:30, ο Κωνσταντίνος Τσάβαλος συνομιλεί με τον Μιχάλη Γελασάκη στις "Αδέσποτες Νότες" για το βιβλίο του "Αέρας Πεχλιβάνης" όπου καταγράφει την προφορική ιστορία του δίσκου "Βραχνός Προφήτης", του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Ο συγγραφέας συνάντησε τον δημιουργό και συνομίλησε με όλους τους συντελεστές του δίσκου για τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκε, την εποχή που γεννήθηκε, το μουσικό τοπίο και το καλλιτεχνικό όραμα, αλλά και για την τεράστια απήχηση που είχε στο κοινό.

Θα γίνει κλήρωση και για αντίτυπα του βιβλίου.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Μιχάλης Γελασάκης
Μετάδοση: Παρασκευή 19.12.2025

