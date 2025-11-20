Ο Κωνσταντίνος Τσεκλένης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Κωνσταντίνος Τσεκλένης, συγγραφέας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής και σεναριογράφος θα είναι καλεσμένος στις 23 Νοεμβρίου 2025 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στις 10 το βράδυ στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το τελευταίο του βιβλίο "Βάθος πεδίου" εκδόσεις Το Ροδακιό ".

Πρόκειται για μια συλλογή ποιημάτων και διηγημάτων όπου οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων συναντούν την μεγάλη ιστορία, με την φαντασία να εναλλάσσεται με την πραγματικότητα και την μνήμη να επιχειρεί να διασώσει αξίες που έχουν χαθεί.

Η επαγγελματική ενασχόληση του συγγραφέα με την κινηματογραφική κάμερα γίνεται αφετηρία για να μεταποιηθεί η εικόνα σε λόγο.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

