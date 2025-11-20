Ραδιόφωνο

Ο Κωνσταντίνος Τσεκλένης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Κωνσταντίνος Τσεκλένης στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 22:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Κωνσταντίνος Τσεκλένης, συγγραφέας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής και σεναριογράφος θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Αναλυτικά Share
Share

Ο Κωνσταντίνος Τσεκλένης, συγγραφέας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής και σεναριογράφος θα είναι καλεσμένος στις 23 Νοεμβρίου 2025 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" στις 10 το βράδυ στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το τελευταίο του βιβλίο "Βάθος πεδίου" εκδόσεις Το Ροδακιό ".

Πρόκειται για μια συλλογή ποιημάτων και διηγημάτων όπου οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων συναντούν την μεγάλη ιστορία, με την φαντασία να εναλλάσσεται με την πραγματικότητα και την μνήμη να επιχειρεί να διασώσει αξίες που έχουν χαθεί.

Η επαγγελματική ενασχόληση του συγγραφέα με την κινηματογραφική κάμερα γίνεται αφετηρία για να μεταποιηθεί η εικόνα σε λόγο.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand εδώ.

Ο Κωνσταντίνος Τσεκλένης στο Δεύτερο Πρόγραμμα
TAGS Αλεξάνδρα ΧριστακάκηΚωνσταντίνος ΤσεκλένηςΛίνα ΝικολακοπούλουΣυνέντευξη
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Art x Nature»
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00
Το φαινόμενο Bad Bunny
Διαθέσιμο από Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00
Ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Σταύρος Λάντσιας στη “Δική μας Πόλη”
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00
Η Δώρα Βασιλάκου για το Οπτικοακουστικό Αρχείο “Save the Dates”
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 στις 18:00