Ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Τζαμιώτη, με αφορμή το πολυσυζητημένο μυθιστόρημά του «Θα πέσει η νύχτα» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Στο «Θα πέσει η νύχτα», ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης με το ευθύβολο και διεισδυτικό του βλέμμα ανατέμνει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από ένα φάσμα χαρακτήρων, τόπων και καταστάσεων που φέρνουν στην επιφάνεια τα μεγάλα υπαρξιακά, πολιτικά και οικολογικά ζητήματα του καιρού μας.

Παραγωγή - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, 2025, 04:00 ώρα Ελλάδα

