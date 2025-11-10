Ο κορυφαίος Έλληνας μαραθωνοδρόμος, στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, νικητής του φετινού 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας 2025 μιλά στη Βίκυ Σπύρου για όλα!

Για το πώς έζησε τη φετινή μεγάλη ιστορική διαδρομή, για τον Μαραθώνιο…ως στάση ζωής, για την φιλοσοφία και τη δύναμη που κρύβει αυτός ο μοναδικός αγώνας, για τους μαραθώνιους της καθημερινότητάς τους, για τους δαίμονες του μυαλού τους στην διάρκεια της διαδρομής…για τις θυσίες, τα όνειρα και τους στόχους που έρχονται.

Ένας που αποδεικνύει πως ο Μαραθώνιος δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου…αλλά τρόπος σκέψης, πάθος και έμπνευση για την ζωή!!

Συντονιστείτε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, 18.00-19.00, στην ΕΡΑ Σπορ και στην εκπομπή “Έξτρα Σπορ” με τη Βίκυ Σπύρου για μια συνέντευξη που θα σας εμπνεύσει!