Ο Κώστας Καστανάς στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" φιλοξενεί τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Κώστα Καστανά.

Ο Κώστας Καστανάς -εμβληματική και βελούδινη φωνή του θεάτρου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ- συζητά με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την πορεία του στο θέατρο από το 1964 έως και σήμερα. Θυμάται ιστορίες από την συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι στο τμήμα Θεατρικών Παραγωγών της ΕΡΤ, την μαθητεία του στο Εθνικό Θέατρο με δασκάλους την Κατίνα Παξινού, τον Αλέξη Μινωτή, τον Θάνο Κωτσόπουλο, τον Άγγελο Τερζάκη, τον Αλέξη Σολωμό, την εκπαίδευση στο χορό, την ξιφασκία, την αγωγή του λόγου, την ορθοφωνία με τη δασκάλα της Μαρίας Κάλλας, περιστατικά από την συνεργασία του με τον Δημήτρη Χορν, την Έλλη Λαμπέτη, την Λούλα Αναγνωστάκη, την εμπειρία του από θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο των Συρακουσών της Σικελίας και την επετηρίδα για το θέατρο της Επιδαύρου και την συμμετοχή του σε πολιτιστικές ομάδες με νέους ανθρώπους.

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στις 22:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Με τα πόδια μέχρι την Αλήθεια | Λίνα Νικολακοπούλου - Αλεξάνδρα Χριστακάκη

