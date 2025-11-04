Ο Κώστας Κωνσταντινίδης στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00
Ο πρώην Τεχνικός Διευθυντής των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου της Ελλάδας, Κώστας Κωνσταντινίδης στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
Ο πρώην Τεχνικός Διευθυντής των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου της Ελλάδας, Κώστας Κωνσταντινίδης, θα καλεσμένος του Βαγγέλη Ιωάννου, στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
Θα μας μιλήσει για τις Εθνικές Ομάδες, τον Παναθηναϊκό, για το γερμανικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου ο Κώστας Κωνσταντινίδης, 13:00 με 14:00 το μεσημέρι στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.
Στην εκπομπή «Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο» με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
