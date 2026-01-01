Ο Κώστας Μπαλαχούτης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Κώστας Μπαλαχούτης, ερευνητής του ελληνικού τραγουδιού, θα είναι καλεσμένος στις 4 Γενάρη 2026, στις 22:00 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την ζωή και το έργο του Στέλιου Καζαντζίδη με αφορμή το βιβλίο του "Δεν με σβήνει κανένας" Εκδόσεις Ινφογνώμων.

Πώς εξηγείται το φαινόμενο «Καζαντζίδης», γιατί δεκαετίες μετά τη φυγή του ο ίδιος και τα τραγούδια που σφράγισε με την ψυχή και τη φωνή του, εξακολουθούν να έχουν καίρια θέση στην καθημερινότητά μας; Γιατί όλοι οι ομότεχνοί τους, παλαιότεροι και νεότεροι, υποκλίνονται στο χάρισμά του; Πώς ερμηνεύονται οι αποχές του από τις ζωντανές εμφανίσεις και τη δισκογραφία στα καλύτερά του χρόνια; Γιατί συγκρούστηκε με δισκογραφικές εταιρείες και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων; Ποιά ήταν τα δομικά στοιχεία του χαρακτήρα του ποια τα παράπονα, οι σκέψεις και οι επιδιώξεις του;

Ο Κώστας Μπαλαχούτης, πέρα από τις μαρτυρίες του ίδιου του Καζαντζίδη που συγκέντρωσε, συνομίλησε με σπουδαίους συνεργάτες και φίλους του, με κομβικούς δευτεραγωνιστές, καθώς και σύγχρονους καλλιτέχνες.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Μπορείτε να ακούσετε το Α' μέρος της συνέντευξης εδώ.