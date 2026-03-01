Ο Κώστας Μπουρναζάκης είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 2/3/2026 έως 8/3/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Κώστα Μπουρναζάκη.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη – Γιώργος Γιαννακούλας

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Ο Κώστας Μπουρναζάκης, ποιητής, μεταφραστής, μελετητής, και φιλολογικός εκδότης, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1961. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει εκδώσει τα βιβλία: Ποίηση: «Αρχιπέλαγος» (Ίκαρος, 1997), «Εννιά θαλασσινές μεταμορφώσεις» (εκτός εμπορίου, 2016), «Πρόσωπα και δοκιμασίες» (Ίκαρος, 2016), «Μέσα σε ήλιους και φεγγάρια» (Ίκαρος, 2020), «Εικόνες» (Ίκαρος, 2025).

Μετάφραση: Τζων Κητς, «Επτά Ωδές» (Ίκαρος, 1997), W. B. Yeats, «Ποιήματα» (Βικελαία Βιβλιοθήκη, 2011), W. H. Auden, «Ποιήματα» (Βικελαία Βιβλιοθήκη, 2013).

Με Φιλολογική Επιμέλεια-Παρουσίαση-Μελέτη, τα έργα του Άγγελου Σικελιανού: «Γράμματα», τόμ. Α΄& Β΄( Ίκαρος, 2000). «Αντίδωρο» (Ίκαρος, 2003). «Μήτηρ Θεού» (συλλεκτική πολυτελής έκδοση, Ιδεόγραμμα, 2003), «Κήρυγμα Ηρωισμού» (Ίκαρος, 2004). «Γράμματα στην Εύα Πάλμερ Σικελιανού», (Ίκαρος, 2008), «Τέλος κι αρχή η μνήμη εδώ δεν έχει…» (εφ. «Η Καθημερινή», 2014).

Εξέδωσε επίσης τα έργα: «Χρονογραφία Άγγελου Σικελιανού (1884 -1951)» (Ίκαρος, 2006). «Ανθολογία από το έργο του Παντελή Πρεβελάκη» (Βικελαία Βιβλιοθήκη, 2010). «Στυλιανός Αλεξίου & Ζήσιμος Λορεντζάτος, “Αλληλογραφία (1967-2003)”» (Βικελαία Βιβλιοθήκη, 2010). «Ανθολογία από το έργο του Γιώργη Μανουσάκη» (Βικελαία Βιβλιοθήκη, 2012).

