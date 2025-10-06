Ο Κώστας Πασχαλίδης στη Φωνή της Ελλάδας

Μπορούμε άραγε να διαβάσουμε τη σημερινή πραγματικότητα με πυξίδα την αρχαιότητα;

Στο θολό, περιρρέον σημερινό τοπίο, όπου πανανθρώπινες αξίες και έννοιες όπως το δίκαιο και το άδικο, το νόμιμο και το ηθικό, η ανθρωπιά και η συμπόνια, συχνά υπόκεινται σε αντικρουόμενες ερμηνείες και προκαλούν διχασμό, μπορεί άραγε η οπτική ενός αρχαιολόγου να βοηθήσει στην “ανάγνωση” των πραγμάτων;

Γιατί μελετούμε έως σήμερα, γενιές και γενιές μαθητών και επιστημόνων, την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή και τον “Επιτάφιο” του Θουκυδίδη; Τι διδάσκουν οι επιγραφές του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στον εσαεί πολίτη του παρόντος και του μέλλοντος; Τι μας μαθαίνει ο ταφικός πολιτισμός που δίδαξαν οι λαοί στην αρχαιότητα;

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, συζητάμε για όλα τα παραπάνω στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων” στη Φωνή της Ελλάδας, με καλεσμένο τον Επιμελητή Αρχαιοτήτων και Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Κώστα Πασχαλίδη.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, 22:00-23:00 (ώρα Ελλάδας)

