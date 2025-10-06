Ο Κώστας Πασχαλίδης στη Φωνή της Ελλάδας
Ο Κώστας Πασχαλίδης, επιμελητής αρχαιοτήτων και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, είναι καλεσμένος στην εκπομπή «Τοπία Ανθρώπων» με τη Βικτωρία Καβουριάρη.
Μπορούμε άραγε να διαβάσουμε τη σημερινή πραγματικότητα με πυξίδα την αρχαιότητα;
Στο θολό, περιρρέον σημερινό τοπίο, όπου πανανθρώπινες αξίες και έννοιες όπως το δίκαιο και το άδικο, το νόμιμο και το ηθικό, η ανθρωπιά και η συμπόνια, συχνά υπόκεινται σε αντικρουόμενες ερμηνείες και προκαλούν διχασμό, μπορεί άραγε η οπτική ενός αρχαιολόγου να βοηθήσει στην “ανάγνωση” των πραγμάτων;
Γιατί μελετούμε έως σήμερα, γενιές και γενιές μαθητών και επιστημόνων, την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή και τον “Επιτάφιο” του Θουκυδίδη; Τι διδάσκουν οι επιγραφές του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στον εσαεί πολίτη του παρόντος και του μέλλοντος; Τι μας μαθαίνει ο ταφικός πολιτισμός που δίδαξαν οι λαοί στην αρχαιότητα;
Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, συζητάμε για όλα τα παραπάνω στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων” στη Φωνή της Ελλάδας, με καλεσμένο τον Επιμελητή Αρχαιοτήτων και Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Κώστα Πασχαλίδη.
Επιμέλεια - παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη
Μετάδοση: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, 22:00-23:00 (ώρα Ελλάδας)
Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας
· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E
Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας
· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238
· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr
· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT
· Instagram: voiceofgreece_ert