Ο Κωστής Κορνέτης στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά τον Κωστή Κορνέτη, επίκουρο καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σειρά εκθέσεων και εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια Δημοκρατίας κι Ελευθερίας σε Ελλάδα και Ισπανία.

Μας μιλά για τη συγκριτική οπτική στην σύγχρονη ιστορία, για την εποχή των δικτατοριών και τις κοινωνικές αντιστάσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτήν, για την περίοδο της Μεταπολίτευσης και το ισχυρό αποτύπωμά της σε αυτές τις κοινωνίες αλλά και για τις αναθεωρητικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη δημόσια σφαίρα γύρω από την ερμηνεία της.

Μετάδοση: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 12:00 ώρα Ελλάδας

Σε επανάληψη την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

