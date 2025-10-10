Ο Λάκης Παπαδόπουλος στην εκπομπή “Η Δική μας Πόλη”

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00-14:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" στη Φωνή της Ελλάδας φιλοξενεί τον Λάκη Παπαδόπουλο.

Ο πολυτάλαντος συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, γνωστός και ως ο "Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ", θα αναφερθεί σε ιδιαίτερες στιγμές, συναντήσεις και συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές, αλλά και σε αυτούς που λείπουν από τη ζωή του.

Θα μιλήσει για το “χάδι” ως λύτρωση και ως στοιχείο συντροφικότητας, κατανόησης και αγάπης, αλλά και για όλα όσα τον εμπνέουν, που τον δυναμώνουν, τον ελευθερώνουν.

Θα μας πει ιστορίες από το "Αχ Μαρία", το "Κύτταρο", το ροκ περασμένων δεκαετιών, το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του.

Στην εκπομπή θα ακουστούν πολλά και διαφορετικού ύφους τραγούδια του αγαπημένου τροβαδούρου που έγιναν επιτυχίες, αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από πολλούς και καταξιωμένους ερμηνευτές.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, 01:00-03:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας