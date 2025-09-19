Ο Λευτέρης Αραπάκης και ο Γιάννης Αθηναίος (Εναλεία) στη «Βάρδια Σαββάτου»

Το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025, η εκπομπή «Καλές Θάλασσες -Βάρδια Σαββάτου» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη στη Φωνή της Ελλάδας φιλοξενεί τον Λευτέρη Αραπάκη, ιδρυτή της "Εναλεία", και τον Γιάννη Αθηναίο, πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων Νέας Μάκρης.

Οι καλεσμένοι, προερχόμενοι και οι δύο από τον αλιευτικό χώρο, κατάλαβαν μετά από κάποιες έρευνες ότι οι αλιείς έπιαναν πλαστικά και σκουπίδια στη θάλασσα και τα πετούσαν πίσω. Αυτή η πραγματικότητα ώθησε την Εναλεία να δημιουργήσει το Mediterranean CleanUp, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα καθαρισμού των θαλασσών στη Μεσόγειο.

Ο Λευτέρης Αραπάκης έχει βραβευτεί ωςUN Young Champion of the Earth το 2020. Προερχόμενος από οικογένεια ψαράδων πέμπτης γενιάς, έχει καταφέρει, μέσα από την EΝΑΛΕΙΑ, να κινητοποιήσει πάνω από 6.000 ψαράδες σε 5 χώρες για τη συλλογή και επαναξιοποίηση θαλάσσιου πλαστικού—ξεπερνώντας ήδη τα 2.000.000 κιλά πλαστικού.

Ο Γιάννης Αθηναίος, αρωγός αυτής της προσπάθειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μας μιλάει για τα θέματα του κλάδου του καθώς και για τα νέα ήδη ψαριών που έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, κάθε Χριστούγεννα φτιάχνει το δικό του εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο με διάφορα υλικά που «ψαρεύει» από το βυθό της θάλασσας και το στήνει μπροστά στο καΐκι του στη Νέα Μάκρη.

Η ΕΝΑΛΕΙΑ έχει αναγνωριστεί διεθνώς από οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, το UNEP-MAP, η Ashoka και το Forbes.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Μετάδοση: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 08:00 το πρωί - και σε επανάληψη στις 20:00.

