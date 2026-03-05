«Ο Λευτέρης έχει Φ» & «Ο κήπος της Μάγιας»”

«Θέλεις να γίνεις φίλος-φίλη του Λευτέρη; Έχει μία ιστορία του να σου αφηγηθεί. Ένα τραγούδι για το δικό του Φ και μια περιπέτεια του με τον κύριο Οχιδεμπορεί! Όμως κάθε παιδί ξέρει την Ηλιαχτίδα, τη φίλη του Λευτέρη που μέσα στη καρδιά φωλιάζει, μας αγαπά και μας καθησυχάζει! Έρχεται και μας χαρίζει φως και κανένας μας δεν θα’ναι πια αδύναμος και μοναχός. Αρκεί ένα παιδί να τη σκεφτεί κι αυτή θα είναι εκεί! Για να ελπίζουν τα παιδιά σε καλύτερες ημέρες, να μην υποκύπτουν σε σκοτάδια και φοβέρες!».

«Η Μάγια ζει σε μια μεγάλη, πολύβουη πόλη. Κάθε μέρα βρίσκει χαρά και γαλήνη σ’ έναν όμορφο κήπο, έναν κήπο που νιώθει δικό της. Η πόρτα του κήπου μιά μέρα κλείνει για πάντα και η Μάγια έρχεται αντιμέτωπη με την απογοήτευση, την απελπισία, το θυμό και τη θλίψη. Μέσα από αυτό το ταξίδι όμως ανακαλύπτει πως η απώλεια μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργία, πως η ελπίδα ανθίζει ξανά και πως η χαρά κρύβεται στο να ξεκινάς από την αρχή.. φυτεύοντας σπόρους για έναν νέο, δικό της κήπο!».

Δύο ατρόμητα και γενναία παραμύθια παρουσιάζει η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά», το Σάββατο 07.03.2026, στις 19:00 με 20:00 από τη «Φωνή της Ελλάδας». Δύο υπέροχες ιστορίες που μιλούν για τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και το θάρρος που χρειάζονται τα παιδιά για να αντιμετωπίσουν την κάθε τους μέρα! Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής αφηγούμαστε την ιστορία της συγγραφέως Βέρας Σαββίδη με τίτλο «Ο Λεφτέρης έχει Φ» από τις εκδόσεις Οσελότος, σε εικονογράφηση της δημιουργού Αλίνας Σαπρανίδου, ενώ στο δεύτερο ημίωρο το βιβλίο «Ο κήπος της Μάγιας» της συγγραφέως Ασπασίας Σιγάλα από τις εκδόσεις Θερμαϊκός, σε εικονογράφηση της δημιουργού Μαιρηλίας Φωτιάδου. Μια τρυφερή και αισιόδοξη ιστορία, για μικρούς και μεγάλους, για τη δύναμη της ανθεκτικότητας, της δημιουργίας και της ελπίδας που ποτέ δεν σβήνει!

Παραγωγή- παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη

Μετάδοση: Σάββατο 7 Μαρτίου 2025, 19:00-20:00 ώρα Ελλάδας



