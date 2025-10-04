Ραδιόφωνο

Ο Lukasz Krupinski Μιλά Αποκλειστικά στο Τρίτο

Ο Lukasz Krupinski Μιλά Αποκλειστικά στο Τρίτο
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 στις 12:00 το μεσημέρι
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ραγδαία ανερχόμενος βιρτουόζος Πιανίστας Łukasz Krupiński σε μια αποκλειστική εφ' όλης της ύλης συνέντευξη  στην εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη».
Αναλυτικά Share
Share

Ο ραγδαία ανερχόμενος βιρτουόζος στο πιάνο, Łukasz Krupiński σε μια αποκλειστική εφ' όλης της ύλης συνέντευξη  στην εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 12:00.

FOT. BRUNO FIDRYCH / PLASTERSTUDIO

Ο χαρισματικός Πολωνός πιανίστας θα συνδεθεί με το στούντιο του Τρίτου για να συνομιλήσει ζωντανά στον ραδιοφωνικό αέρα του σταθμού με τον Χρίστο Παπαγεωργίου με αφορμή την αναμενόμενη παρουσία του για πρώτη φορά στην μουσική σκηνή της Αθήνας.

  Ο Łukasz Krupiński έχει κερδίσει  το πρώτο βραβείο σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου (Σαν Μαρίνο, Ανόβερο, Άαχεν, Βαρσοβία), έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και με διεθνώς καταξιωμένους μαέστρους, ενώ από το 2024, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Φρεντερίκ Σοπέν στη Βαρσοβία.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Χρίστος Παπαγεωργίου
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

﻿

Ο Lukasz Krupinski Μιλά Αποκλειστικά στο Τρίτο
TAGS Łukasz KrupińskiΑποκλειστική ΣυνέντευξηΧρίστος Παπαγεωργίου
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ανακοίνωση προγράμματος 2025 – 2026 αποκλειστικά και ζωντανά στο Δεύτερο Πρόγραμμα!
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 9:00
«Τα Σκυλιά του Πολέμου» (Μέρος A’)
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00
Η Βάσια Μωραγιάννη στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στη Δανία»
Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 10:00
Η Ιστορία της Μαγείας: 5ο Μέρος – Το “Malleus Maleficarum”
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025 στις 22:30