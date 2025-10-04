Ο Lukasz Krupinski Μιλά Αποκλειστικά στο Τρίτο

Ο ραγδαία ανερχόμενος βιρτουόζος στο πιάνο, Łukasz Krupiński σε μια αποκλειστική εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη» τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 12:00.

FOT. BRUNO FIDRYCH / PLASTERSTUDIO

Ο χαρισματικός Πολωνός πιανίστας θα συνδεθεί με το στούντιο του Τρίτου για να συνομιλήσει ζωντανά στον ραδιοφωνικό αέρα του σταθμού με τον Χρίστο Παπαγεωργίου με αφορμή την αναμενόμενη παρουσία του για πρώτη φορά στην μουσική σκηνή της Αθήνας.

Ο Łukasz Krupiński έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο σε πολυάριθμους διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου (Σαν Μαρίνο, Ανόβερο, Άαχεν, Βαρσοβία), έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και με διεθνώς καταξιωμένους μαέστρους, ενώ από το 2024, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Φρεντερίκ Σοπέν στη Βαρσοβία.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Χρίστος Παπαγεωργίου

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

