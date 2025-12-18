O μαέστρος Μίλτος Λογιάδης στη “Δική μας Πόλη”

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" φιλοξενεί τον σπουδαίο μαέστρο και πιανίστα Μίλτο Λογιάδη.



Ο καλεσμένος στο στούντιο θα αναφερθεί στις σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής διαδρομής του. Θα σταθεί ιδιαίτερα στη σχέση του με τον Μάνο Χατζιδάκι, στη μακρά συνεργασία τους και στη θέση του μαέστρου της Ορχήστρας των Χρωμάτων, που υπήρξε γι' αυτόν μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Θα μιλήσει για την κορυφαία - κατ’ αυτόν- στιγμή στη πορεία του, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Χατζιδάκι,, όπου διηύθυνε την Ορχήστρα των Χρωμάτων στο έργο του συνθέτη "Το Χαμόγελο της Τζοκόντας", σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση. Θα μας πει ακόμη για τον Ιόνιο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει, για τον ρόλο του μαέστρου και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει αυτός - όπως βαθύτερη παιδεία, πλούσια συναισθήματα, εμψύχωση, γενναιοδωρία.

Αναφορές θα κάνει και σε μεγάλους συνθέτες που άνοιξαν δρόμους όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Ιάννης Ξενάκης και ο Γιάννης Χρήστου. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακουστούν μουσικές που παίζει ο ίδιος πιάνο ή διευθύνει σε έργα Σκαλκώτα, Χατζιδάκι, Κωνσταντινίδη, Θεοδωράκη κ.α.

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 12:00 -13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 01:00-02:00 το πρωί