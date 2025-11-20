O Makaya McCraven στο Kosmos 93,6

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 13:30, ο Makaya McCraven, ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης jazz & experimental σκηνής, θα βρεθεί στην εκπομπή Urban Live Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, για μια αποκλειστική συζήτηση γύρω από τη δημιουργική του διαδικασία, τον ήχο του, αλλά και όσα ετοιμάζει για το βραδινό live στο Gazarte.