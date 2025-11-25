Ο Μάκης Αμπλιανίτης στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον Μάκη Αμπλιανίτη, κιθαρίστα και συνθέτη παγκόσμιας εμβέλειας στην ethnic-jazz σκηνή, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο «No more melodies”.

Ακούμε τις υπέροχες κιθαριστικές του μελωδίες και μιλάμε για την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Παραγωγή - παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, 2025, 04:00-05:00 ώρα Ελλάδας

