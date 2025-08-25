Ο Μάνος Κιτσώνας στη Φωνή της Ελλάδας

"Μια αστραπή η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε", έγραφε ο σοφός Νίκος Καζαντζάκης.



Με τι ισοδυναμεί η ανθρώπινη ύπαρξη μπροστά στα δισεκατομμύρια χρόνια ύπαρξης του σύμπαντος; Πώς μαθαίνει κανείς να φτιάχνει αντί για ένα φαγητό, ένα έργο τέχνης ή ένα έπιπλο, ένα... Πλανητάριο;

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στις 22:00-24:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Τοπία Ανθρώπων” με τη Βικτωρία Καβουριάρη μας μεταφέρει στο διάστημα με οδηγό μας τον Διευθυντή του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου, Μάνο Κιτσώνα. Ατενίζουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον βλέποντας από έναν θόλο 900 τ.μ., στην επέτειο ενός αιώνα από την δημιουργία του πρώτου Πλανητάριου το 1925 στο Μόναχο.

Κατά τη διάρκεια του “ταξιδιού” μαθαίνουμε τι σημαίνει να μετέχεις στην παγκόσμια πρωτοπορία έρευνας, γνώσης, εξέλιξης και τεχνολογίας, σπουδάζοντας σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, τι οφείλουμε σε προσωπικότητες όπως ο διακεκριμένος αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος και ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου, τι δίδαξαν οι Αρχαίοι Έλληνες σε σχέση με τους Αιγύπτιους, τους Μεσοποτάμιους, τους Κινέζους που διαμόρφωσαν την αστρονομία και την αστροφυσική και κατά πόσο η ηθική του διαστήματος μπορεί να αντιμετωπίσει την μεγαλομανία, την έπαρση, τον κυνισμό μεγιστάνων και ηγετών που εκμεταλλεύονται και οικειοποιούνται φυσικά αγαθά.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Βικτωρία Καβουριάρη

Μετάδοση: Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, 22:00-00:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας