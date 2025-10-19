Ραδιόφωνο

Ο Μάνος Χατζιδάκις μέσα από τις αφηγήσεις καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του

Ο Μάνος Χατζιδάκις μέσα από τις αφηγήσεις καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, 14:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μια πολύτιμη ηχητική παρακαταθήκη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αναλυτικά Share
Share

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 θα παρουσιάσει μια σειρά από ανέκδοτες προφορικές ιστορίες, όπως τις αφηγούνται καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν ή συνδέθηκαν φιλικά με τον μεγάλο συνθέτη.

Στην αρχή κάθε ώρας, από τις έξι το πρωί ως τις εννέα το βράδυ, σημαντικοί ερμηνευτές και δημιουργοί της εποχής μας μοιράζονται αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη συνύπαρξή τους με τον Χατζιδάκι και αναδεικνύουν στοιχεία της προσωπικότητας και του συναρπαστικού τρόπου σκέψης του.

Με αλφαβητική σειρά, στο αφιέρωμα συμμετέχουν οι: Χάρις Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νένα Βενετσάνου, Δήμητρα Γαλάνη, Φοίβος Δεληβοριάς, Πάνος Κατσιμίχας,  Βασίλης Λέκκας, Ηλίας Λιούγκος, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Γιώργος Νταλάρας, Νίκος Ξυδάκης,  Νίκος Πορτοκάλογλου , Μελίνα Τανάγρη, Μαρία Φαραντούρη.

Όλες οι ιστορίες θα ακουστούν ξανά, ως μια δομημένη αφήγηση, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 14:00, στην εκπομπή της Βάνας Δαφέρμου.

Info

Ο Μάνος Χατζιδάκις μέσα από τις αφηγήσεις καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Μια ιστορία για τον Χατζιδάκι στην αρχή κάθε ώρας, από τις 06:00 ως τις 21:00.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Όλες οι ιστορίες μαζί, σε επιμέλεια της Βάνας Δαφέρμου | 14:00.

Ο Μάνος Χατζιδάκις μέσα από τις αφηγήσεις καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του
TAGS 100 χρόνια ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣΑφιέρωμαΒάνα ΔαφέρμουΒασίλης ΛέκκαςΓιώργος Νταλάρας
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο Σουλεϊμάν Αλάγιαλη -Τσιαλίκ είναι «Ο Ποιητής της Εβδομάδας»
Καθημερινά στις 07:00 και 19:00 και το Σαββατοκύριακο στις 19:00
«Ο Χατζιδάκις στη διεθνή οθόνη»
 Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στις 14:00
Η Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» της Αργεντινής, στη «Φωνή της Ελλάδας»
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 12:00
Η Ιστορία της Μαγείας: 7ο Μέρος – Μαγεία και Λογοτεχνία
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 22:30