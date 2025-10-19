Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 θα παρουσιάσει μια σειρά από ανέκδοτες προφορικές ιστορίες, όπως τις αφηγούνται καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν ή συνδέθηκαν φιλικά με τον μεγάλο συνθέτη.

Στην αρχή κάθε ώρας, από τις έξι το πρωί ως τις εννέα το βράδυ, σημαντικοί ερμηνευτές και δημιουργοί της εποχής μας μοιράζονται αναμνήσεις από τη γνωριμία και τη συνύπαρξή τους με τον Χατζιδάκι και αναδεικνύουν στοιχεία της προσωπικότητας και του συναρπαστικού τρόπου σκέψης του.

Με αλφαβητική σειρά, στο αφιέρωμα συμμετέχουν οι: Χάρις Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νένα Βενετσάνου, Δήμητρα Γαλάνη, Φοίβος Δεληβοριάς, Πάνος Κατσιμίχας, Βασίλης Λέκκας, Ηλίας Λιούγκος, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Γιώργος Νταλάρας, Νίκος Ξυδάκης, Νίκος Πορτοκάλογλου , Μελίνα Τανάγρη, Μαρία Φαραντούρη.

Όλες οι ιστορίες θα ακουστούν ξανά, ως μια δομημένη αφήγηση, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 14:00, στην εκπομπή της Βάνας Δαφέρμου.

Ο Μάνος Χατζιδάκις μέσα από τις αφηγήσεις καλλιτεχνών που συνεργάστηκαν μαζί του

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Μια ιστορία για τον Χατζιδάκι στην αρχή κάθε ώρας, από τις 06:00 ως τις 21:00.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Όλες οι ιστορίες μαζί, σε επιμέλεια της Βάνας Δαφέρμου | 14:00.