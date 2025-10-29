Ο Marcus Tardelli από τη Βραζιλία, οι «Αλχημιστές» Space Galvachers από τη Βουργουνδία και οι Θύμιος Ατζακάς – Αυγερινή Γάτση

Τα «Πινέλα για Χρώματα και Ορχήστρα» του Γιώργου Μαρκάκη χρωματίζουν τον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Προγράμματος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ακριβώς τα μεσάνυχτα προς την επόμενη, για μία ώρα.

Γιώργος Μαρκάκης

Για αυτήν την εβδομάδα ο Γιώργος Μαρκάκης, μεταξύ άλλων παρουσιάζει:

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Πέμπτη): Ο Βραζιλιάνος κιθαρίστας Marcus Tardelli

Έχει γραφτεί στον μουσικό Τύπο της πατρίδας του της Βραζιλίας πως «Ακόμα κι αν δεν ειπωθεί ότι ο Marcus Tardelli ήταν ο "μεγαλύτερος ακουστικός κιθαρίστας που έχει αναδείξει η Βραζιλία στην ιστορία", τα μουσικά στοιχεία για το έργο του Guinga και ειδικά την σύνθεση "Unha e Carne" σίγουρα θα τον τοποθετούσαν σε δίπλα στους Egberto Gismonti, και τους αδελφούς Sérgio και Odair Assad. Στην πραγματικότητα, με βάση την τεχνική, την έκφραση, τον τόνο και τη δυναμική, υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα για να καταταχθεί ο Tardelli πολύ κοντά σε κιθαρίστες όπως ο Julian Bream.»

Ο Γιώργος Μαρκάκης θεωρεί πως πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί με τέτοιους συγκριτικούς ορισμούς / χαρακτηρισμούς, ωστόσο ο ίδιος πιστεύει πως είναι από τους εξαιρετικά ενδιαφέροντες μουσικούς της κιθάρας στην Βραζιλία αλλά και σε όλη την Λατιναμερικανική ήπειρο.

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Παρασκευή): Space Galvachers, Τρεις «Αλχημιστές» Μουσικοί από τη Βουργουνδία

Το όνομα τους βγαίνει υπό τη Γαλλική λέξη Galvacher που ήταν και είναι γνωστός στην περιοχή Morvan στο κέντρο της Βουργουνδίας για τους εποχικούς Νομάδες που ταξίδευαν και από την Νότια Γαλλία μέχρι και το Βέλγιο ακόμα για εύρεση εργασίας. Εκεί δούλευαν ακόμα και για περίοδο 6 μηνών μέχρι πάλι την επόμενη χρονιά να επαναλάβουν αυτό το ταξίδι για δουλειά. Έτσι και οι τρεις αυτοί μουσικοί κάνουν κάτι ανάλογο με την μουσική: Αναμειγνύουν παραδόσεις από διάφορα μέρη της Γαλλίας ταξιδεύοντας και παίζοντας μουσική.

Οι Space Galvachers είναι οι:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Σάββατο): Θύμιος Ατζακάς - Αυγερινή Γάτση

Στην εκπομπή της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, μεσάνυχτα προς Σάββατο, ο Γιώργος Μαρκάκης παρουσιάζει μεταξύ άλλων δύο Έλληνες μουσικούς, τον Σπύρο Ατζακά και την Αυγερινή Γάτση.

O Θύμιος Ατζακάς γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1971. Σπούδασε κλασική κιθάρα με τους Κώστα Κοτσιώλη, Hubert Käppel και Carlo Marchione, ενώ ούτι και τροπική μουσική διδάχθηκε δίπλα στους Ziad Radjab, Βehnam Manadjedi και Ross Daly. Eίναι απόφοιτος του Νέου Ωδείου Θεσσαλονίκης, της Μουσικής Ακαδημίας της Κολωνίας και της Ακαδημίας Μουσικής και Θεάτρου της Λειψίας, καθώς και διδάκτορας του Τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μέχρι το 1996 βραβεύτηκε ως εκτελεστής σε τέσσερις διεθνείς διαγωνισμούς και έδωσε ρεσιτάλ σε πολλά φεστιβάλ κιθάρας.

Από το 1997 έως το 2004 έζησε στη Γερμανία (Κολωνία, Λειψία, Βερολίνο). Κατά την τελευταία δεκαπενταετία το κύριο αντικείμενο του είναι η ερμηνεία και εξερεύνηση διαφόρων νυκτών εγχόρδων. Πυρήνας της ενασχόλησης αυτής είναι το ευρύ τεχνικό και αισθητικό πεδίο που γεννάει το δίπολο «ούτι – κιθάρα». Παράλληλα, και σε άμεση συνάφεια με τα παραπάνω, δραστηριοποιείται στη συγγραφή μουσικής και στη βιωματική, αυθόρμητη σύνθεση.

Η Αυγερινή Γάτση γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Ήπειρο.

Ξεκίνησε μουσική με βασικό όργανο το πιάνο στα οκτώ της χρόνια με την Μαρία Στούπη και στη συνέχεια φοίτησε στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης, όπου διδάχτηκε θεωρία και πράξη της βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής (αρμονία), νέυ και σάζι.

Μετά το λύκειο παρακολούθησε 3 χρόνια θεωρία της τροπικής μουσικής (μακάμια) στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον Χρίστο Τσιαμούλη και συνέχισε το νέυ με τον Χάρη Λαμπράκη.

Κατόπιν σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και για τέσσερα χρόνια συμμετείχε στην ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του τμήματος.

Από το 2007 έως το 2012 παρακολούθησε σεμινάρια στο Χουδέτσι της Κρήτης στο εργαστήριο «Λαβύρινθος« με καθηγητές τους : Omer Erdogdular (νέυ), Yurdal Tokcan (ούτι), Zohar Fresco (ρυθμολογία), Mercan Erzincan (τουρκικό χάλκ τραγούδι), Ross Daly (σύνθεση-μακάμ) και Σωκράτη Σινόπουλο (μακάμ).

Από το 2012 διευθύνει την μικτή χορωδία παραδοσιακής μουσικής «περπερούνα», και από το 2013 διδάσκει παραδοσιακό τραγούδι και αυτοσχεδιασμό πάνω σε δρόμους και μακάμ (αμανέ) στα θερινά Μουσικά σεμινάρια Ικαρίας (musical yards) και Σάμου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ενεργή στο μουσικό σχήμα rebetien και πιο προσφάτως στο φωνητικό σχήμα bilia faux όπου έχει την επιμέλεια της ενορχήστρωσης και διασκευής του υλικού για φωνές.

«Πινέλα για χρώματα και Ορχήστρα»

με τον Γιώργο Μαρκάκη

Μεσάνυχτα Τετάρτης (29-10) προς Πέμπτη, Πέμπτης (30-10) προς Παρασκευή & Παρασκευής (31-10) προς Σάββατο

