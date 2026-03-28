Ο Μαριάνο Μανίκης στη Φωνή της Ελλάδας

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της σειράς εκπομπών «Οι Έλληνες του κόσμου - Η Ελλάδα στην Αργεντινή», με τη Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρο της Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» της Αργεντινής, είναι καλεσμένος ο Μαριάνο Μανίκης.

Ο Μαριάνο Μανίκης είναι φωτογράφος, εικαστικός καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας και πολιτιστικός διαχειριστής. Έχει αναπτύξει μια εκτενή καλλιτεχνική πορεία με ατομικές εκθέσεις στην Αργεντινή και στο εξωτερικό, όπως στη Βαρκελώνη, τη Βραζιλία, την Κούβα και την Ελβετία. Το έργο του περιλαμβάνει φωτογραφία, ζωγραφική, εγκαταστάσεις και αστικές παρεμβάσεις, συχνά συνδεδεμένες με το τάνγκο, την πόλη του Μπουένος Άιρες και το ιερό στοιχείο. Ως πολιτιστικός διαχειριστής, ίδρυσε και διηύθυνε γκαλερί τέχνης και οργάνωσε σημαντικές εκθέσεις και αστικά καλλιτεχνικά έργα, συνεργαζόμενος με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Συντόνισε παρεμβάσεις με κοινωνικό περιεχόμενο, όπως η μετανάστευση και οι πρόσφυγες. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων το Πρώτο Βραβείο στο Εθνικό Σαλόνι Εικαστικών Τεχνών και διακρίσεις από την Αργεντινή Ομοσπονδία Φωτογραφίας. Συμμετέχει επίσης ενεργά σε καλλιτεχνικές ομάδες και είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Πελοποννησίων της Αργεντινής .

Έρευνα – Παρουσίαση: Χριστίνα Τσαρδίκου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος

Μετάδοση: Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 10.00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

