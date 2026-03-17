Ο Μάριος Στρόφαλης στη Φωνή της Ελλάδας

Η «Φωνή της Ελλάδας» παρουσιάζει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στην εκπομπή «Φωνές και Μουσικές», μια ξεχωριστή συνάντηση με τον διακεκριμένο συνθέτη Μάριο Στρόφαλη.

Με περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργικής πορείας, ο Μάριος Στρόφαλης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέτης κινηματογράφου και τηλεόρασης, πιανίστας και ακορντεονίστας, έχει συνδέσει το όνομά του με αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις, ενώ οι μουσικές του – από τα soundtrack μέχρι τις tango συνθέσεις του – έχουν γνωρίσει διεθνή αναγνώριση.

Στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσει για τη μακρόχρονη διαδρομή του στη σύνθεση, τη σχέση της μουσικής με την εικόνα, την αγάπη του για τη μουσική δωματίου, αλλά και για τη σημαντική πολιτιστική του δράση μέσα από φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς θεσμούς που άφησαν το αποτύπωμά τους στην Αθήνα.

Μια εκπομπή γεμάτη μουσική, εικόνες και συναισθήματα, που ταξιδεύει τους ακροατές σε όλο τον κόσμο, μέσα από τη μοναδική φωνή ενός δημιουργού που συνεχίζει να εμπνέει.

📻 Συντονιστείτε στη «Φωνή της Ελλάδας».

Επιμέλεια και παρουσίαση: Αλέξης Κώστας

Μετάδοση: Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στις 18:00

