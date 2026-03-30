Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας»

Ο κ. Μένιος Σακελλαρόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, είναι καλεσμένος της Σταυρούλας Καραλή στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας», αυτή την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος έχει βραβευτεί 4 φορές από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, ενώ τιμήθηκε με το Βραβείο Μπότση το 2004. Ο γνωστός δημοσιογράφος αφήνει για λίγο την αθλητική επικαιρότητα και μας μιλά για μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, την ιστορία της Σουλτάνας, της ηρωΐδας του βιβλίου του «Σουλτάνα: Εγώ έναν άντρα αγάπησα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Η Σουλτάνα, μια γυναίκα σύμβολο, που γεννήθηκε στα χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής και έζησε όλες τις μεγάλες τομές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, είναι το πρόσωπο μιας ολόκληρης γενιάς. Της σιωπηλής γενιάς των ανθρώπων που δεν έγραψαν την Ιστορία, αλλά την έζησαν. Που δεν μίλησαν πολύ, αλλά άντεξαν. Και μέσα από αυτή την αντοχή, επιβίωσαν και δημιούργησαν.

Στη συζήτησή μας με τον συγγραφέα φωτίζονται όχι μόνο τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ηρωίδα αλλά και το βαθύτερο ανθρώπινο αποτύπωμα μιας γυναίκας που άντεξε τα απανωτά χτυπήματα της μοίρας και στάθηκε όρθια.

Παρουσίαση, Δημοσιογραφική Παραγωγή, Μουσική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, 22.00-23:00 ώρα Ελλάδας

