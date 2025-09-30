Ο Mike Scott των Waterboys, η Χορεύτρια Janne Eraker & ο Κιθαρίστας Knut Reiersrud, και οι Faltriqueira & Miguel Gil από την Ισπανία

Τα «Πινέλα για Χρώματα και Ορχήστρα» του Γιώργου Μαρκάκη χρωματίζουν τον ραδιοφωνικό αέρα του Τρίτου Προγράμματος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ακριβώς τα μεσάνυχτα προς την επόμενη, για μία ώρα.

Γιώργος Μαρκάκης

Για αυτήν την εβδομάδα ο Γιώργος Μαρκάκης, μεταξύ άλλων παρουσιάζει:

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Πέμπτη): Ο Σκωτσέζος Michael Scott, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Waterboys



Michael Scott

Ο Michael Scott (γεννημένος στις 14 Δεκεμβρίου 1958) είναι Σκωτσέζος τραγουδιστής, κιθαρίστας, στιχουργός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Waterboys. Το 1977, ο Σκοτ εισήλθε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, σπουδάζοντας Αγγλική λογοτεχνία και φιλοσοφία. Ο Σκοτ αργότερα θα διασκεύαζε ποίηση από τους William Butler Yeats, Robert Burns, and George MacDonald για τις ηχογραφήσεις των Waterboys. Άλλες λογοτεχνικές επιρροές στην καριέρα του Σκοτ περιλαμβάνουν τον C.S. Lewis and The Diary of Vikenty Angarov.

Ο Σκοτ εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου μετά τον πρώτο χρόνο του ενδιαφέρθηκε για τη Βρετανική πανκ μουσική σκηνή και άρχισε να γράφει για περιοδικά / φανζίν Ο Σκοτ ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τη μουσική των Clash και της Patti Smith, έναν φόρο τιμής στην οποία, το "A Girl Called Johnny", θα γινόταν το πρώτο single των Waterboys.

Στην εκπομπή θα ακουστεί μεταξύ άλλων ένα κομμάτι του Scott που συνέθεσε παρέα με έναν εκλεκτό τραγουδοποιό από την Λετονία τον Ainars Mielavs* απόδειξη της στιγμιαίας / πηγαίας συνθετικής ικανότητας του Scott να συνεργάζεται με μουσικούς από όλα τα είδη και στυλ με τα οποία διασταυρώνεται και συναντά στην καριέρα του.

* ο Mielavs είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Λετονούς τραγουδιστές.

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Παρασκευή): Η Χορεύτρια Janne Eraker και ο Κιθαρίστας Knut Reiersrud

Knut Reiersrud - Janne Eraker

Η Janne είναι χορεύτρια και o Knut κιθαριστής. Η Janne εργάζεται με πλήρη απασχόληση ως καλλιτέχνης μουσικής και χορού σε έργα στη Νορβηγία και στο εξωτερικό. Γεννημένη στη Γερμανία μεγάλωσε στη Νορβηγία, προχώρησε για να πάρει την χορευτική της εκπαίδευση στο Όσλο, το Ρότερνταμ και τη Νέα Υόρκη. Ο Reiersrud θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους μπλουζίστες .

Πρόσφατα η Eraker παρουσιάζει το έργο / παράσταση "Øy" παρέα με τον Kristoffer Lislegaard που ο είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική μουσική του έργου ενώ η Janne παρέχει τους ρυθμούς κυρίως με τον ήχο από τα παπούτσια όπως ακριβώς γίνεται και στο Flamenco. Μαζί αυτοσχεδιάζουν έως και 60 λεπτά. Σε ένα ανάλογο μοτίβο θα ακούσουμε την Janne που χορεύει δημιουργώντας τον κρουστό ήχο με τα πόδια της στο ξύλινο πάτωμα.

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου (μεσάνυχτα προς Σάββατο): Μουσικά Πινέλα από την Ισπανία: Faltriqueira & Miguel Gil



Faltriqueira

Faltriqueira

Οι μαγικές Faltriqueira . Gallegas από το Santiago de Compostela

Αυτή η ομάδα τραγουδιστριών από τη Γαλικία της Ισπανίας, μεταφέρει την κελτική κληρονομιά της περιοχής τους στο παρόν. Συνυφαίνουν περίπλοκα πολυφωνικά φωνητικά με παραδοσιακούς ρυθμούς.

MIGUEL GIL από την Νότια Ισπανία

Αφού αποχώρησε από το συγκρότημα Al Tall, το 1986 εντάχθηκε στο συγκρότημα Mare Internum, που δημιουργήθηκε από τον Vicente Alonso για το "Trobades de Música del Mediterrani" εκείνης της χρονιάς, μαζί με τον Pepe Cantó στα κρουστά, τη Maribel Crespo στο λαούτο και τον Vicent Sabater στα πλήκτρα, και τον συνόδευσαν στην Εθνική Συνάντηση Τραγουδοποιών που πραγματοποιήθηκε στη Χαέν: Ο Gil θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τραγουδοποιούς καλλιτέχνες της Μεσογείου μας και συνεργάζεται συχνά με ¨Έλληνες καλλιτέχνες-τραγουδάει ενίοτε και στα ελληνικά- (Έχει συνεργασθεί με την Σαβίνα Γιαννάτου αλλά και τον Georges Moustaki παλαιότερα.)

