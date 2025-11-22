Ο Μοντέρνος Μεξικάνος

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Silvestre Revueltas (1899 – 1940)

Ο Silvestre Revueltas γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 1899 στο Santiago Papasquiaro στην πολιτεία Durango, που βρίσκεται στο Βορειοδυτικό τμήμα της χώρας του Μεξικού.

Από μικρή ηλικία έδειξε το μεγάλο του ταλέντο στο βιολί. Η οικογένεια Revueltas ήταν μία από τις πιο καλλιτεχνικά δραστήριες και προοδευτικές οικογένειες των αρχών του 20ού αιώνα. Πατέρας του Silvestre ήταν ο José Revueltas Gutiérrez που ήταν έμπορος και ταξίδευε σε όλο το Μεξικό. Ένας πολύ διαβασμένος άνθρωπος, μανιώδης αναγνώστης του Ντοστογιέφσκι, που γρήγορα αντιλήφθηκε τα καλλιτεχνικά ταλέντα των παιδιών του και τα ενθάρρυνε στις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις, παρέχοντάς τους καταρχάς σοβαρή μουσική εκπαίδευση.

Κάτι μοναδικό στην οικογένεια αυτή ήταν το γεγονός πως και τα 5 τους παιδιά, ο Silvestre και τα 4 αδέλφια του, έγιναν όλοι σημαντικοί καλλιτέχνες.

Ο Fermín (1902 - 1935) έγινε σχεδιαστής, αρχιτέκτονας, ζωγράφος και καλλιτέχνης βιτρώ, ιδρυτής μάλιστα του Μεξικανικού κινήματος των τοιχογράφων,

ο Rafael (1903–1976) βιολονίστας και διευθυντής ορχήστρας,

η Rosaura (1910–1996) ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, της οποίας η καριέρα διακόπηκε απότομα λόγω της μαύρης λίστας της βιομηχανίας του θεάματος του Μακάρθι τη δεκαετία του 1950 , και

ο José (1914–1976) συγγραφέας, δοκιμιογράφος και πολιτικός ακτιβιστής.

Το πολύ ενδιαφέρον με τον Silvestre ήταν ότι ως συνθέτης ξεκινά κατευθείαν με έργα εμπνευσμένα από Stravinsky και Varèse, και δεν βρίσκουμε τίποτα - έστω και σε μαθητικό του έργο, που να είναι κλασικοφανές ή μεταρομαντικό.

Μετά από σπουδές στο Εθνικό Ωδείο του Μεξικού από το 1913 έως το 1916, θα πάει στο Πανεπιστήμιο St. Edward's στο Ώστιν του Τέξας από το 1916 έως το 1920 περίπου, και στο Chicago College of Music από εκείνη τη χρονιά μέχρι το 1924.

Συνέθεσε κυρίως ορχηστρικά έργα, υπήρξε βοηθός του Carlos Chávez στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού, παντρεύτηκε τρεις φορές αποκτώντας τρεις κόρες, υπήρξε κι αυτός - όπως και ο νεότερος αδελφός του ο José - ακτιβιστής, πηγαίνοντας μάλιστα στην Ισπανία την εποχή του εμφυλίου στα τέλη του ´30 προκειμένου να αντιταχθεί κι εκείνος απέναντι στον Φράνκο, επέστρεψε δυστυχώς ηττημένος, κατέληξε αλκοολικός και πάμπτωχος, πέθανε στα 41 του…



Αυτά και πολλά άλλα θα τα ακούσουμε στο πενθήμερο αφιέρωμά μας, όπως φυσικά και πάρα πολλά από τα θαυμάσια έργα του.

Καλή σας ακρόαση!

﻿