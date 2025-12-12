O μουσικός και καθηγητής βιολιού Γιάννης Ζαρίας στην εκπομπή “Λαϊκοί Δρόμοι”

Αυτή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 14:00-16:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Λαϊκοί Δρόμοι" με την Έλενα Φαληρέα, υποδέχεται στο στούντιο τον Γιάννη Ζαρία, μουσικό και επίκουρο καθηγητή βιολιού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αφορμή τη μουσικοχορευτική παράσταση "Ζωντανή Παράδοση σε Νέο Ήχο και κίνηση" της “Ορχήστρας Βιολιώνε” και της χορευτικής ομάδας "Κορύβαντες", που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων "Άννα και Μαρία Καλουτά".

Η Ορχήστρα Βιολιώνε δημιουργήθηκε το 2018 και αποτελείται από φοιτητές της ειδίκευσης του βιολιού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Διευθυντή ορχήστρας τον Γιάννη Ζαρία. Έχει ως βασική επιδίωξη την παρουσίαση ρεπερτορίου, ως επί το πλείστον, της ελληνικής μουσικής, των Βαλκανίων και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και νέων σύγχρονων συνθέσεων, μέσα από ένα δημιουργικό πρίσμα ενορχήστρωσης. Έχει κυκλοφορήσει έως τώρα δυο δισκογραφικές δουλειές, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και η τρίτη, που θα αποτελείται από νέες συνθέσεις.

Συντονιστείτε!

Παραγωγή - παρουσίαση: Έλενα Φαληρέα

Μετάδοση: Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 14:00 -16:00 ώρα Ελλάδας

