Ο Νικόλαος Ουζούνογλου και ο Αντώνης Δεριζιώτης είναι “Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας”

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 70 χρόνων από τα Σεπτεμβριανά και 60 χρόνων από τις μαζικές απελάσεις των Ρωμιών - δύο τραγικά γεγονότα για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης με ανυπολόγιστες συνέπειες - η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή φιλοξενεί τον κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, ομότιμο καθηγητή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και τον κ. Αντώνη Δεριζιώτη, Επίκουρο Καθηγητή Ιστορίας στο τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο καλεσμένοι μας μιλούν για το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Πόλης τον Σεπτέμβριο του 1955, εξηγώντας μας πώς σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με σκοπό τον αφανισμό των Ρωμιών, για τις πραγματικές αιτίες και τις σκηνοθετημένες αφορμές αλλά και για τις τραγικές απώλειες. Οι δυο καθηγητές αναφέρονται επίσης στις μαζικές απελάσεις του 1964-1965, ένα επίσης μεγάλο χτύπημα για τον Ελληνισμό της Πόλης.

Ο κ. Ουζούνογλου και ο κ. Δεριζιώτης αναφέρονται και στο σήμερα, στους δικούς μας ομογενείς της Κωνσταντινούπολης που διατηρούν τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας και τις παραδόσεις μας στα εύκολα και στα δύσκολα, σε περιόδους ακμής αλλά και σε στιγμές σκληρής δοκιμασίας.

Τέλος, ο κ. Ουζούνογλου μας μιλά και για το Διεθνές Συνέδριο για τα 70 χρόνια από το πογκρόμ και τα 60 χρόνια από τις μαζικές απελάσεις κατά του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης από το κράτος της Τουρκίας στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2025, υπό την αιγίδα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.

Παραγωγή – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

