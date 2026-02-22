Ο Νίκος Αμανίτης στον 9.58fm

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών» είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Αμανίτης, ο οποίος φωτίζει τη διαδρομή του ζωγράφου Νίκου Μπαλογιάννη, μιας μορφής που έχει σχεδόν λησμονηθεί από την ελληνική βιβλιογραφία. Στο βιβλίο «Ο Αγνοούμενος του Ματαρόα», μέσα από εκτενή έρευνα, ζωντανεύουν η Αθήνα και το Παρίσι της δεκαετίας του ’30, σε μια αφήγηση που διασταυρώνει πρόσωπα και γεγονότα και αναζητά τη φύση της δημιουργίας σε ταραγμένες εποχές

Από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00 -09:30) η εκπομπή της Εύης Καρκίτη ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο των ιδεών, της μουσικής, των βιβλίων, της τέχνης και της περιπλάνησης. Με τίτλο εμπνευσμένο από καβαφικό στίχο, η εκπομπή έχει καθιερωθεί ως ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού και διαλόγου. Συνομιλεί με δημιουργούς, στοχαστές, καλλιτέχνες και ανθρώπους της καθημερινότητας, συγκεντρώνοντας ειδήσεις και ιστορίες που φωτίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και αναδεικνύουν όσα δίνουν ουσία και νόημα στη ζωή μας.

«Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών»

Δευτέρα – Παρασκευή | 08:00 – 09:30

Παραγωγή – Παρουσίαση – Επιλογή μουσικής: Εύη Καρκίτη