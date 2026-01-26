Ο Νίκος Δαββέτας στα «Πρόσωπα της Εβδομάδας»

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Νίκος Δαββέτας είναι καλεσμένος την Τετάρτη 28.01.2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Δαββέτας, συγγραφέας του βιβλίου «Εβραία Νύφη», που το 2010 τιμήθηκε με το βραβείο μυθιστορήματος της Ακαδημίας Αθηνών, μας μιλά για την εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, από την εποχή του Αποστόλου Παύλου μέχρι τις μαύρες ημέρες του διωγμού και του ολοκαυτώματος.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, με αφορμή την 27η Ιανουαρίου, Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, κάνει μια τεκμηριωμένη και ουσιαστική αναδρομή στον διωγμό των Εβραίων, φωτίζοντας άγνωστες και λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της ιστορίας.

Η ραδιοφωνική συζήτηση φωτίζει το χρονικό του διωγμού και της εξόντωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτή τη σκοτεινή εποχή, όπως αναφέρει ο κ. Δαββέτας, συνυπάρχουν δύο όψεις της κοινωνίας: από τη μία, ελληνικές οικογένειες που ρισκάρουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους Εβραίους συμπολίτες τους — τους κρύβουν στα σπίτια τους, «υιοθετούν» τα παιδιά τους για να τα σώσουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και από την άλλη, οι καταδότες, που με χρηματικά ανταλλάγματα δεν διστάζουν να οδηγήσουν ολόκληρες οικογένειες στον θάνατο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παραδείγματα της Ζακύνθου και του Βόλου, που ξεχωρίζουν ως φωτεινές εξαιρέσεις μέσα στο σκοτάδι της εποχής, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη και το θάρρος μπορούν να σταθούν απέναντι στον φόβο και τη βαρβαρότητα. Αναφορά γίνεται και στην Ορθόδοξη Εκκλησία που στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων Εβραίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό αλλά και τους Μητροπολίτες Ζακύνθου και Βόλου.

Ο κ. Δαββέτας μιλά και για την περίοδο μετά τον πόλεμο, όταν οι ελάχιστοι Εβραίοι που κατάφεραν να επιζήσουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, επιστρέφουν στην Ελλάδα και ανακαλύπτουν ότι οι περιουσίες που άφησαν πίσω τους έχουν χαθεί.

Παρουσίαση – Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

