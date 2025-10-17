O Νίκος Διαμαντής στη “Δική μας Πόλη”

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00-13:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τον Νίκο Διαμαντή, σκηνοθέτη, ηθοποιό, και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για έναν "ραδιοφωνικό περίπατο" στις γειτονιές του Πειραιά.

Ο καλεσμένος θα μας πει για τα σημεία “της δικής του πόλης” που κρατούν ακόμη μια ξεχασμένη μαγεία: Σκηνικά που παραπέμπουν σε ταινίες περασμένων δεκαετιών του ιταλικού σινεμά.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο στολίδι της πόλης, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: στην ιστορία του, στους μεγάλους καλλιτέχνες που παρουσιάστηκαν σε αυτό, σε μεγάλες παραστάσεις που έγραψαν ιστορία.

Ο Νίκος Διαμαντής θα μας πει για τις τωρινές δράσεις του Θεάτρου, που είναι πολλές και ενδιαφέρουσες, καθώς και για τα μελλοντικά του σχέδια.

Ιδιαίτερες συζητήσεις θα γίνουν στην εκπομπή για έννοιες όπως: φήμη, καριέρα, αποτυχία, επιβεβαίωση, για την αξία της συνεργασίας, για το “εγώ” και το “εμείς”, για τον "δρόμο προς την αλήθεια".

Θα ακουστούν μουσικές από παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 12:00-13:00 (ώρα Ελλάδας)

Επανάληψη: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, 01:00-02:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας)

