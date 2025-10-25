Ο Νίκος Φωτόπουλος είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Ο Νίκος Φωτόπουλος είναι ποιητής και πανεπιστημιακός. Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1970 και ζει στην Αθήνα. Είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, την Κριτική Πολιτισμική Θεωρία, τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιτροπών εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρθρα και δημοσιεύσεις κειμένων του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ εκτός από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό σκέλος του έργου του ασχολείται ενεργά με την ποίηση και τη δημιουργική γραφή. Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα τη δεκαετία του '90 και η ποίησή του έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά, έχει ανθολογηθεί σε συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιαστεί στο ραδιόφωνο, έχει μελοποιηθεί και έχει αποδοθεί σε φιλμ μικρού μήκους. Έχει δημοσιεύσει 5 ποιητικές συλλογές και μία συγκεντρωτική συλλογή με ποιήματα της περιόδου 1996-2016.

Η εβδομάδα από 27/10/2025 έως 02/11/2025 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Νίκο Φωτόπουλο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».



Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

