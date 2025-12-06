Ο Νίκος Γιούσεφ στο Τρίτο

Την πολυσχιδή καλλιτεχνική προσωπικότητα του Νίκου Γιούσεφ ξεδιπλώνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή «Βραδινές Αρμονίες» του Τρίτου Προγράμματος τη Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου στις 23:00.

Photo: Ηλίας Μωραΐτης

Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ως μάστερ του μουσικού πριονιού και βασικό μέλος των «Υπόγειων Ρευμάτων», ενώ πολλοί τον ξεχώρισαν και από την εμβληματική του παρουσία στην παράσταση «Νέκυια» του Γιάννη Αγγελάκα στη Στέγη. Η εκπομπή φωτίζει, παράλληλα, τον συνθέτη, τον μουσικό παραγωγό, τον κομίστα, το μέλος της καλλιτεχνικής κολεκτίβας «Τσιριτσάντσουλες» και τον μπασίστα πολλών σχημάτων. Θα ακουστούν έργα από κυκλοφορημένα άλμπουμ που διατρέχουν την κλασική, την τζαζ και τη ροκ, καθώς και αποσπάσματα από το πρόσφατο ατμοσφαιρικό ηλεκτρονικό άλμπουμ του, όπου παίζει για πρώτη φορά ο ίδιος μαντολίνο. Επίσης, θα μεταδοθούν για πρώτη φορά αποσπάσματα από τη συναυλία του με τον Στέφανο Θωμόπουλο και τον Γιάννη Αγγελάκα, στο πλαίσιο του Φ hill, στο Θέατρο Δόρα Στράτου.

Με τον Γιάννη Αγγελάκα στη σκηνή του Θεάτρου Δόρα Στράτου,

στο λόφο του Φιλοπάππου

(Πηγή: Φ hill Sessions)

Ο Νίκος Γιούσεφ είναι σολίστ του μουσικού πριονιού, μπασίστας και συνθέτης και βασικό ενεργό μέλος των Υπόγειων Ρευμάτων. Υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων Tsiri Band, Neon, Tilemachos Moussas Farm, Jazz Baroque και GmG trio, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της καλλιτεχνικής κολεκτίβας «Τσιριτσάντσουλες». Έχει εμφανιστεί ζωντανά με σημαντικούς καλλιτέχνες της εγχώριας και διεθνούς σκηνής, όπως οι Blaine Reininger, Damo Suzuki, Σαβίνα Γιαννάτου και Θάνος Ανεστόπουλος. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται στις παραστάσεις του Γιάννη Αγγελάκα. Ως σολίστ του μουσικού πριονιού έχει συμμετάσχει σε πλήθος θεατρικών και κλασικών παραγωγών, έχει ηχογραφήσει σε Ελληνικά και διεθνή άλμπουμ, ενώ έχει συνθέσει μουσική για θέατρο και κινηματογράφο.

INFO

«Βραδινές Αρμονίες»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Κωνσταντίνου

Δευτέρα με Παρασκευή ζωντανά στις έντεκα το βράδυ

Στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho