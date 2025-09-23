Ο Νίκος Γραικός στις «Κουβέντες μακρινές»
Ο Νίκος Γραικός έρχεται στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και συνομιλεί με τη Νατάσα Βησσαρίωνος με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Αναστοχασμός».
Από το Παρίσι στην Αθήνα και στο στούντιο της «Φωνής της Ελλάδας» έρχεται την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Γραικός με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Αναστοχασμός».
Ο Νίκος Γραικός είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιδακτική Ξένων Γλωσσών στη Σορβόννη. ∆ιδάσκει την ελληνική ως ξένη γλώσσα στη γαλλική πρωτεύουσα από το 1982. Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο «Ερωτήματα» και πρόσφατα η νουβέλα του «Αναστοχασμός» από τις Εκδόσεις Συρτάρι.
Ο καθηγητής και συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη Νατάσα Βησσαρίωνος για τη ζωή στο Παρίσι, για τη “Φωνή – Γραφή” που υπηρέτησε για περισσότερο από 25 χρόνια, για την ελληνική γλώσσα και τι σημαίνει για αυτόν, για τις ρίζες και την ταυτότητά μας.
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Νατάσα Βησσαρίωνος
Μετάδοση: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 04:00 ώρα Ελλάδας
ρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας
· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E
Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας
· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238
· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr
· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT
· Instagram: voiceofgreece_ert “