Ο Νίκος Γραικός στις «Κουβέντες μακρινές»

Από το Παρίσι στην Αθήνα και στο στούντιο της «Φωνής της Ελλάδας» έρχεται την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Γραικός με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Αναστοχασμός».

Ο Νίκος Γραικός είναι απόφοιτος του τμήματος Γαλλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιδακτική Ξένων Γλωσσών στη Σορβόννη. ∆ιδάσκει την ελληνική ως ξένη γλώσσα στη γαλλική πρωτεύουσα από το 1982. Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο «Ερωτήματα» και πρόσφατα η νουβέλα του «Αναστοχασμός» από τις Εκδόσεις Συρτάρι.

Ο καθηγητής και συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη Νατάσα Βησσαρίωνος για τη ζωή στο Παρίσι, για τη “Φωνή – Γραφή” που υπηρέτησε για περισσότερο από 25 χρόνια, για την ελληνική γλώσσα και τι σημαίνει για αυτόν, για τις ρίζες και την ταυτότητά μας.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Νατάσα Βησσαρίωνος

Μετάδοση: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 04:00 ώρα Ελλάδας

