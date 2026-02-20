Ο Νίκος Κυπουργός στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραντεβού την Κυριακή

Καλεσμένος του Φώτη Απέργη, ο πολυπράγμων συνθέτης μιλά την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Δεύτερο Πρόγραμμα για τις δημιουργικές επιδόσεις του σε πλήθος από διαφορετικά είδη: την ορχηστρική μουσική, το τραγούδι, την κινηματογραφική μουσική και το μουσικό θέατρο, αλλά και για το θέατρο για τα παιδιά μα και την όπερα.

Ο Νίκος Κυπουργός μιλά ακόμη για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Σεφέρη, αλλά και με τον Ιάννη Ξενάκη και τον Πιέρ Μπουλέζ, και βέβαια με τη θητεία του και την πολύτιμη συνεργασία του με τον Μάνο Χατζιδάκι.

Τέλος, για την Ορχήστρα των Κυκλάδων που ίδρυσε με Συριανούς μουσικούς και σύντομα πρόκειται να τιμήσει το έργο του Χατζιδάκι, αλλά και για το αφιέρωμα που ετοιμάζει το περιοδικό «Μετρονόμος» για τον Κυπουργό με ανέκδοτες συνθέσεις του, κάποιες από τις οποίες θα μεταδοθούν και από την εκπομπή.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026