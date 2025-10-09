O Νίκος Μπελαβίλας στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νίκος Μπελαβίλας θα βρίσκεται ζωντανά στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 22.00 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Θα συζητήσουν με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το τελευταίο του βιβλίο "Πειραικά Τοπωνύμια" που εξέδωσε το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε).

Με όχημα τις ονομασίες δρόμων και συνοικιών ξεδιπλώνουμε την ιστορία του Πειραιά από την αρχαιότητα έως και σήμερα, ιστορία δύο αιώνων. Πώς από την αρχαία ονομασία Πειραιεύς , περάσαμε στο Πόρτο Λεόνε και πότε καθιερώθηκε το Πειραιάς ή Περαίας; Γιατί από τα αρχαία τοπωνύμια δεν διασώθηκε στην συλλογική μνήμη κανένα άλλο όνομα πλην του Φαλήρου; Πώς και γιατί αρβανίτικα ονόματα όπως η Κοκκινάδα έγινε Νίκαια, το Κουτσοκάρι Κορυδαλλός και το Τζερατζίνι Κερατσίνι; Πώς άλλαξαν ονομασία το Πασαλιμάνι, το Τουρκολίμανο, πώς καθιερώθηκε η Καστέλλα, πώς εργoστάσια, μπυραρίες, Λουτρά, λατομεία, πηγάδια, κέντρα διασκέδασης " βάφτισαν" ολόκληρες περιοχές; Πώς η εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών άφησε το αποτύπωμα σε ονομασίες όπως Μανιάτικα, Υδραίικα, Χιώτικα, κλπ;

Στο βιβλίο αυτό αποτυπώνεται η πολύχρονη έρευνα για την συλλογή των τοπωνυμίων, τοπόσημων, σημείων αναφοράς και συνοδεύεται από χάρτες εντοπισμού τους .

