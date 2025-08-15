Ο Νίκος Οικονομίδης έρχεται στη «Δική μας Πόλη»

Την Κυριακή 17 Αυγούστου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη» με τον Θέμη Ροδαμίτη θα φιλοξενήσει τον Νίκο Οικονομίδη.

Ο χαρισματικός και αγαπημένος συνθέτης και σολίστας του βιολιού, θα μιλήσει για το πανηγύρι όπως το βιώνει εδώ και χρόνια κυρίως στα μικρά και γραφικά νησιά.

Ο φιλοξενούμενος θα αναφερθεί στην μεγάλη και καταξιωμένη δισκογραφία του και θα μας πει ότι ο φίλος του και συνεργάτης Νίκος Παπάζογλου ερμήνευσε το τελευταίο τραγούδι της ζωής του, τον «Αγγελιστή».

Θα μας μιλήσει για τους κορυφαίους σολίστες, παλιούς και νέους, για την αξία της παραδοσιακής μουσικής στην εκπαίδευση, για την καταγραφή του πιο σημαντικού υλικού στον χώρο της παράδοσης σήμερα.

Θα ακούσουμε γνωστά τραγούδια που αγαπήθηκαν και παίχτηκαν μοναδικά από τον σπουδαίο δημιουργό. Πολλά από αυτά ερμηνευμένα από την σταθερή συνεργάτιδα του Κυριακή Σπανού, όπως «το γλέντι» που γνωρίζει την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 17 Αυγούστου, 12:00-14:00 Ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 18 Αυγούστου, 04:00-06:00.

