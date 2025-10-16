O Νίκος Παναγιωτόπουλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής Κοινωνιολογίας στο τμήμα ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα είναι καλεσμένος στις 19 Οκτωβρίου 2025 στις 22:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα και την εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την δίτομη ερευνητική εργασία των φοιτητών του Πανεπιστημίου υπό την διεύθυνση του: "Οι πολίτες μιλούν για την Ελλάδα" και "Οι αφανείς, κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα" Εκδόσεις Πεδίο.

Είναι από τους ελάχιστους κοινωνικούς επιστήμονες που παρήγαγε ερευνητικό υλικό για την δεκαετία της κρίσης στην Ελλάδα, εισάγοντας νέα αντικείμενα μελέτης όπως οι μουσικές προτιμήσεις, οι διατροφικές επιλογές, η στάση των ερωτώμενων στον πολιτισμό. Εξέτασε την εξέλιξη του κοινωνικού μετασχηματισμού στην Ελλάδα από το 1960 έως το 2015 και τις αλλαγές στην πορεία των λαϊκών τάξεων.

Η ερευνητική ομάδα απηύθυνε ερωτηματολόγια σε 991 κατοίκους της Ελευσίνας, πόλη με κατεξοχήν χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης και πραγματοποίησε 64 συνεντεύξεις οι οποίες παρατίθενται αυτούσιες στο βιβλίο.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές on demand εδώ.