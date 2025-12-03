Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 17:00 ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται ζωντανά στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος 103,7.



Θα είναι καλεσμένος του Μιχάλη Γελασάκη στις Αδέσποτες Νότες φέρνοντας μαζί του καινούρια τραγούδια, 8 χρόνια μετά το τελευταίο άλμπουμ με νέο υλικό, αλλά και όλες τις πληροφορίες για τις δύο μεγάλες του συναυλίες στο Παλλάς.

Παρουσίαση: Μιχάλης Γελασάκης

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00