Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται ζωντανά στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος 103,7.
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 17:00 ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται ζωντανά στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος 103,7.
Παρουσίαση: Μιχάλης Γελασάκης
Θα είναι καλεσμένος του Μιχάλη Γελασάκη στις Αδέσποτες Νότες φέρνοντας μαζί του καινούρια τραγούδια, 8 χρόνια μετά το τελευταίο άλμπουμ με νέο υλικό, αλλά και όλες τις πληροφορίες για τις δύο μεγάλες του συναυλίες στο Παλλάς.
Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
