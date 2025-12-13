O Νίκος Πρωτόπαπας, ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξηντάρης στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 16:00
O Νίκος Πρωτόπαπας, ο Αντώνης Ξηντάρης και ο Θοδωρής Ξηντάρης έρχονται τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα, στο στούντιο του Δευτέρου και στην εκπομπή "Το Κλειδί του Sol" με τον Σιδερή Πρίντεζη, με αφορμή την κυκλοφορία των άλμπουμ "Armonia (Rebetiko guitars project 3)" και "Κάτσε να πιούμε ένα κρασί" που περιλαμβάνουν επανεκτελέσεις ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών με συμμετοχές πολλών καλλιτεχνών.
