Ο Ορέστης Τάτσης στο «Αποτύπωμα»

Την Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025, 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Αποτύπωμα» με τη Φούλη Ζαβιτσάνου, συναντά τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου, Ορέστη Τάτση, με αφορμή το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος που θα γίνει για 5η συνεχή χρονιά στη Λάρισα από τις 23 ως τις 30 Αυγούστου 2025.

Μας μιλά για αυτόν τον ζωντανό χώρο συνάντησης φοιτητών, καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών και πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για το αποτύπωμα του Θεσσαλικού Θεάτρου που φέτος κλείνει 50 χρόνια ζωής αλλά και για τις δικές του καλλιτεχνικές ανησυχίες και οράματα.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Φούλη Ζαβιτσάνου

Μετάδοση: Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 ώρα 12.00-13.00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη : Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 04.00 -05.00

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας