Ο Ορφέας Αυγουστίδης καλεσμένος στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται τον ηθοποιό Ορφέα Αυγουστίδη και συζητούν για την παράσταση «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα».

Βασισμένο σε ένα αριστουργηματικό κείμενο του εξπρεσιονιστικού θεάτρου, το «Von morgens bis mitternachts» («Από το πρωί ως τα Μεσάνυχτα») του Γκέοργκ Κάιζερ, το έργο που διασκεύασε και σκηνοθέτησε ο Θωμάς Μοσχόπουλος αφηγείται την ιστορία μιας ιλιγγιώδους πτώσης. Ένας ανώνυμος ταμίας υπεξαιρεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό από την τράπεζα για την οποία εργάζεται, εγκαταλείπει την οικογένεια και τη συμβατική του ζωή και ξεκινά μια ξέφρενη ηδονιστική και υπαρξιακή αναζήτηση χωρίς σαφή προορισμό, αλλά με προδιαγεγραμμένο τέλος.

Για το «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα» που παρουσιάζεται από Τετάρτη έως Κυριακή στο θέατρο Βασιλάκου, μιλά επίσης ο ηθοποιός Άλκης Μπακογιάννης.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Info

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 17:00

