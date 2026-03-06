Ο Παναγιώτης Παφίλης και ο Γιάννης Αντωνόπουλος στο ERTnews Radio

Στις «Συναντήσεις» με την Ολύνα Ξενοπούλου την Κυριακή 08-03-26 στις 22.00-23.00:

Ο κ. Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιτροπής Φύση 2000, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Μουσείου, με αφορμή την εκδήλωση «Συζητάμε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή / Η μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα: απειλές και προστασία», της οποίας είναι Ομιλητής και Υπεύθυνος. Επιστήμονες και πολίτες συναντιούνται για να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη φύση, φωτίζοντας τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή γίνεται σημείο συνάντησης της επιστήμης με τη σκέψη του καθενός από εμάς, σε ένα περιβάλλον όπου η μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα, οι απειλές που την περιβάλλουν και η ανάγκη προστασίας της γίνονται αντικείμενο συζήτησης ανοιχτής σε όλους

Ο κύκλος των διαλέξεων φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό, ενισχύοντας την ενημέρωση και καλλιεργώντας μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση που επαναφέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία με τη φύση. Μέσα από τη συζήτηση με έγκριτους επιστήμονες, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής και να διερευνήσουν τρόπους ουσιαστικής συμβολής στην προστασία της φύσης.

Ο διακεκριμένος εικαστικός καλλιτέχνης / ζωγράφος Γιάννης Αντωνόπουλος με αφορμή την ατομική έκθεση του με τίτλο “Ρευστά Όρια”, στην Mataroa Gallery.

"Το νερό αλλάζει. Μειώνεται, θολώνει, χάνεται. Αυτή η σκέψη βρίσκεται πίσω από τα έργα που παρουσιάζω στην ενότητα αυτή. Οι εικόνες ξεκινούν από προσωπικές παρατηρήσεις και διαδρομές. Από τόπους που γνώρισα και θυμάμαι. Το νερό, η γη και ο ουρανός πλησιάζουν μεταξύ τους, τα όρια χαλαρώνουν, οι μορφές αλλάζουν και φθείρονται. Ζωγραφίζω αργά, με στρώσεις και σβησίματα. Ο χρόνος μπαίνει μέσα στο έργο και αφήνει τα σημάδια του, όπως τα αφήνει και στο τοπίο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να σταθούμε λίγο και να κοιτάξουμε ξανά όσα θεωρήσαμε δεδομένα. Το νερό, όπως και η ζωή, δεν έχει σταθερά όρια. Είναι πάντα σε κίνηση." Γ.Α.

Παρουσίαση _παραγωγή: Ολύνα Ξενοπούλου