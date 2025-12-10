O Παντελής Μπουκάλας και η Μιμή Ντενίση στο EΡTnews Radio 105,8

Ραδιόφωνο

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00
Η εκπομπή “Μένουμε Εδώ” με την Έλενα Καραγιάννη στο EΡTnews Radio 105,8 αναδεικνύει τη σημασία της προώθησης, της διάσωσης και της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας, με δύο καλεσμένους που ο καθένας, με τον δικό του τρόπο, μάχεται για το θέμα αυτό: τον Παντελή Μπουκάλα και τη Μιμή Ντενίση.

Την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στις 17:00, η εκπομπή “Μένουμε Εδώ” με την Έλενα Καραγιάννη στο EΡTnews Radio 105,8 αναδεικνύει τη σημασία της προώθησης, της διάσωσης και της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας, με δύο καλεσμένους που ο καθένας, με τον δικό του τρόπο, μάχεται για το θέμα αυτό, και οι οποίοι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

Στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής θα φιλοξενηθεί ο Παντελής Μπουκάλας, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή η Μιμή Ντενίση, με αφορμή τη συνολική της δράση, τα γυρίσματα στο Λονδίνο του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της για την υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και τη συμμετοχή της στις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή των Λόρδων για τη διάσωση και την επέκταση του ελληνικού σχολείου στο Cambridge (Greek School of St. Athanasios). Θα συμμετάσχει ακόμα η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευδοξία Λυμπέρη.

Συντονιστείτε!

Επιμέλεια - παρουσίαση: Έλενα Καραγιάννη
Μετάδοση: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

