Ραδιόφωνο

Ο Παντελής Μπουκάλας στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Παντελής Μπουκάλας στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Παντελής Μπουκάλας θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” και στο Δεύτερο Πρόγραμμα, για να μιλήσει για την ποιητική του συλλογή “Τρεις επί Τρία, Εννιά ποιήματα για τον Χαλεπά, τον Θεόφιλο και τον Παπαδιαμάντη” εκδόσεις Άγρα.

Αναλυτικά Share
Share

Ο Παντελής Μπουκάλας θα είναι καλεσμένος στις 22 Φλεβάρη 2026, στις 22.00 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" και στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την ποιητική του συλλογή "Τρεις επί Τρία, Εννιά ποιήματα για τον Χαλεπά, τον Θεόφιλο και τον Παπαδιαμάντη" εκδόσεις Άγρα.

Αν ο άνθρωπος αγιάζει μέσα στον πολύ πόνο, τότε καὶ ὁ Γιανούλης Χαλεπάς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Θεόφιλος Χατζημιχαήλ αγίασαν, όχι όμως με τὴ σημασία ποὺ ἀποδίδουν στην αγιοσύνη οἱ θρησκείες. Δεν πρόκειται πάντως για μια κοσμική, άνθρώπινη «αγία τριάδα», ἀλλὰ γιὰ μιὰ τριάδα θεριῶν. Ἡ μᾶλλον μια τριάδα Αίγαιοπελα γιτῶν ποιητῶν: Ὁ Τηνιακός ποιητής τῆς γλυπτικής. Ὁ Σκιαθίτης ποιητής τῶν λέξεων. Ὁ Λέσβιος ποιητής τῶν χρωμάτων. Κανείς τους δὲν ἔζησε βίο ἤρεμο, ἀνεμπόδιστο. Τὰ στοιχεῖα που τους διαφοροποιούν ὠστόσο, προσδίδοντας ξεχωριστή, απαράμιλλη σφραγίδα στο ἔργο τοῦ καθενός, εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ κοινά.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές εδώ

Ο Παντελής Μπουκάλας στο Δεύτερο Πρόγραμμα
TAGS Αλεξάνδρα ΧριστακάκηΛίνα ΝικολακοπούλουΠαντελής ΜπουκάλαςΣυνέντευξη
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πάμε σαν άλλοτε…
Απόκριες και Καθαρή Δευτέρα 2026
Οι θεατρικές σκηνές της Αθήνας (Μέρος Β’)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00
Διεθνής Ματιά: Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον Κόσμο
Σαββατοκύριακο 21 & 22.02.2026
Αποκριάτικα έθιμα σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00