Ο Παντελής Μπουκάλας στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Παντελής Μπουκάλας θα είναι καλεσμένος στις 22 Φλεβάρη 2026, στις 22.00 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" και στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για την ποιητική του συλλογή "Τρεις επί Τρία, Εννιά ποιήματα για τον Χαλεπά, τον Θεόφιλο και τον Παπαδιαμάντη" εκδόσεις Άγρα.

Αν ο άνθρωπος αγιάζει μέσα στον πολύ πόνο, τότε καὶ ὁ Γιανούλης Χαλεπάς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Θεόφιλος Χατζημιχαήλ αγίασαν, όχι όμως με τὴ σημασία ποὺ ἀποδίδουν στην αγιοσύνη οἱ θρησκείες. Δεν πρόκειται πάντως για μια κοσμική, άνθρώπινη «αγία τριάδα», ἀλλὰ γιὰ μιὰ τριάδα θεριῶν. Ἡ μᾶλλον μια τριάδα Αίγαιοπελα γιτῶν ποιητῶν: Ὁ Τηνιακός ποιητής τῆς γλυπτικής. Ὁ Σκιαθίτης ποιητής τῶν λέξεων. Ὁ Λέσβιος ποιητής τῶν χρωμάτων. Κανείς τους δὲν ἔζησε βίο ἤρεμο, ἀνεμπόδιστο. Τὰ στοιχεῖα που τους διαφοροποιούν ὠστόσο, προσδίδοντας ξεχωριστή, απαράμιλλη σφραγίδα στο ἔργο τοῦ καθενός, εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ κοινά.

