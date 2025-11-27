O Παντελής Παντελόγλου και ο Νεριτάν Ζιντζιρία στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Στον κινηματογράφο θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια" την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στο Δεύτερο Πρόγραμμα στις 22.00.

Με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν ο Παντελής Παντελόγλου, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στον Πύργο της Ηλείας και ο Νεριτάν Ζιντζιρία, σκηνοθέτης που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας για την ταινία μικρού μήκους "Noi".

Το φεστιβάλ Ολυμπίας περιλαμβάνει διαγωνιστικά τμήματα με επαγγελματικές ταινίες από όλο τον κόσμο και διοργανώνει την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Camera Zizanio, όπου προβάλλονται ταινίες που έχουν δημιουργηθεί από παιδιά και νέους. Στόχος η κριτική ματιά των παιδιών στα οπτικοακουστικά μέσα, η εκπαίδευση στην πολυπολιτισμικότητα και εξοικείωση με τον κινηματογράφο.

Ο αλβανικής καταγωγής Νεριτάν Ζιντζιρία που έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Διόνυσος για το «Noi» του στην Δράμα, μας αφηγείται την πολυπολιτισμική του ζωή του, από τα Τίρανα όπου γεννήθηκε, στην Αθήνα που μεγάλωσε και ζει, την περιπλάνησή του στην Ιταλία και την Ρουμανία, από το "Τριανόν" και την "Ταινιοθήκη" όπου εργαζόταν για το μεροκάματο στα διαγωνιστικά τμήματα μεγάλων κινηματογραφικών διοργανώσεων σήμερα ως πολυβραβευμένος σκηνοθέτης.

